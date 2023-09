Ville frifindes: Landsret stadfæster dom i "historisk sag"

Sagen startede i januar i Retten i Aarhus. På anklagebænken sad en nu 58-årig mand tiltalt for ”ikke under 697 opslag eller kommentarer med groft og personligt indhold” på Facebook om hans ekskone og deres børn i perioden 12. marts 2021 til 24. september 2022. Dette antal blev justeret til 667 på grund af dubletter.

Det fremgår af anklageskriftet, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.

Derudover er manden også tiltalt for at have opsøgt ekskonen på hendes nye adresse og for at have delt en video, der gengav en graviditetsscanning, ekskonen fik foretaget, da hun var gravid med det ene af deres to fælles børn.

Eksmanden har forfulgt den forurettede gennem fire år. Over 30.000 gange har han kontaktet kvinden og deres børn i det, der har udviklet sig til den mest omfattende stalkingsag i Danmark.

Ifølge offeret begyndte problemerne allerede, mens parret stadig var gift. Hun forlod ham hen over sommeren 2018, og derefter begyndte den egentlige stalking med tusindvis af beskeder og kommentarer på mail, sms og sociale medier samt opkald på telefon og Facetime.

I december 2018 anmeldte offeret sin eksmand til politiet første gang. Det førte til, at han 3. januar 2019 fik et polititilhold, der forbød ham direkte eller indirekte at kontakte eller følge efter ekskonen, der samtidig fik særtilladelse til at bære peberspray.

De følgende ni måneder brød han tilholdet 1516 gange. Manden fik den ene fængselsdom efter den anden, men stalkingen fortsatte, og 4. juni 2020 blev tilholdet udvidet til også at gælde børnene.

Den 3. marts 2023 blev han idømt et års fængsel. Den dom ankede han.