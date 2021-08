Vildt vejr truer: - Vi skal lave kloge investeringer, men ikke overinvestere

Men det er ikke kun fra luften og inde i landet, vandet kan true. Det kan også komme fra havet, hvor stormfloder med ekstremt forhøjet vandstand kan rasere det centrale Aarhus.

Det har kommunen også forsøgt at tage højde for, men der gives ingen garantier.

- Vi har en sluse inde ved Dokk1, der vil kunne klare stormfloder i op til 2,5 meter over normal vandstand. Det vil klare langt det meste, men vi kan selvfølgelig ikke garantere, at der ikke kommer stormfloder, der er højere.

- Men ifølge vores analyser vil det række mange år, og så kan der selvfølgelig komme en hundredårshændelse, der overstiger det. For os handler det om at lave kloge investeringer, men ikke overinvestere.