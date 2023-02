Vildt fremmede har opfyldt Synnøves største drøm

Aarhusianske Synnøve Marie Gyldenløve kendte ikke et eneste menneske, hun kunne invitere til sin 50 års fødselsdag lørdag den 4. februar udover sin 11-årige datter Alberte. Tanken om endnu en ensom mærkedag gav hende ondt i maven, så hun samlede mod til sig og skrev et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste fødselsdagsgæster. Og derfra blev hun ellers blæst fuldstændigt bagover af søde beskeder fra fremmede mennesker, der på den ene eller anden måde gerne ville være med til at fejre hende. Alligevel var hun meget spændt og nervøs op til den store dag. For hvad nu, hvis der alligevel ikke kom nogen? Hvad nu hvis arrangementet gik i vasken? - Jeg vågnede allerede kvart over fire og kunne bare ikke sove mere. Jeg har brugt uger på at forberede og spekulere, og nu var dagen endelig kommet, så jeg var så spændt, fortæller Synnøve Marie Gyldenløve.

quote Det var alt, hvad jeg kunne drømme om. Det var så vildt og fantastisk. Synnøve Marie Gyldenløve.

Fra 0 til 30 gæster Hun startede dagen med at læse to fødselsdagskort, hun havde fået tilsendt med posten fra fremmede mennesker. Og så gik hun i sin lokale Rema for at hente en kagemand, butikken havde doneret til hende.

Den lokale Rema1000 havde doneret en kagemand i dagens anledning. Foto: Privatfoto

Nogle kvinder havde hjulpet hende med at få dækket op i et festlokale i boligforeningen. St. Brøndum Ostebutik fra Nordjylland havde doneret et stort ostebord til arrangementet, og nogle mødre fra datterens klasse havde bagt boller i stor stil. Synnøve havde købt kakao og skrevet et takkebrev til alle dem, der kom og fejrede hende. - Det var alt, hvad jeg kunne drømme om. Det var så vildt og fantastisk. Jeg troede, mit Facebook-opslag var det mest ynkelige, jeg nogensinde havde gjort, og så er det endt sådan her. Så meget opbakning og kærlighed. Jeg er helt høj over det, siger fødselaren.

Der var højt humør og god stemning til fødselsdagsfesten, selvom de fleste ikke kendte hinanden. Foto: Privatfoto

I alt var der omkring 30 gæster. 12 af kvinderne kendte hun ikke inden, et par stykker boede i samme boligforening og nogle af kvinderne havde børn i samme klasse som Alberte. Lægesekretæren fra hendes lægehus kom også forbi.

Synnøve Marie Gyldenløve fortæller, at det "føles ret sejt" at være fyldt 50 år. Særligt når der var nogen af fejre det med. Foto: Privatfoto

Starten på nye venskaber I løbet af dagen fik hun både kage, blomster og gaver. Og en række gavekort til oplevelser med datteren og med de nye bekendtskaber. - Det er så rørende, at folk også har tænkt på min datter. Jeg fik et gavekort til en cafe, hvor vi kan male på porcelæn, og så skal vi også på udflugt til Mols Bjerge med madpakker med en af kvinderne og på Aros med en anden, siger Synnøve Marie Gyldenløve og tilføjer: - Jeg kan love dig for, at der er nogle nye bekendtskaber, der virkelig skal dyrkes nu. Jeg tror godt, det her kan blive til nye venskaber, siger hun.

Synnøve Marie Gyldenløve fik doneret 'en masse fine og lækre oste, jeg aldrig har hørt om' fra St. Brøndum Ostebutik. Foto: Privatfoto