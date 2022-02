Vildt comeback har givet ekstra tro på top-6 i AGF

Selv om AGF hurtigt kom bagud med to mål i forårspremieren af Superligaen, lavede klubben fra Aarhus et vildt comeback og scorede til slutresultatet 3-2 i overtiden mod Sønderjyske.

Sejren sender aarhusianerne et point fra sjettepladsen, der giver adgang til mesterskabsslutspillet. Silkeborg IF er dog indehavere af pladsen og har en kamp i hånden mod bundproppen Vejle søndag.

Det vilde comeback mod Sønderjyske har dog givet AGF-lejren en større tro på top-6. Holdets målmand Jesper Hansen var ikke i tvivl om vigtigheden af sejren efter kampen.

- Vi vidste inden kampen, at vi skulle have en god start for at indhente dem foran os, og det var afsindigt vigtigt, at vi tog de tre og ikke kun det ene point.

- Troen på top-6 har fået et nøk op med sejren inden de resterende kampe i runden. Vi har fire kampe tilbage, der bliver fire finaler, og så må vi se, om det rækker.

- Denne sejr kan godt ende med at blive rigtig vigtig for os i kampen på top-6. Det giver masser selvtillid at varme os på.

- Vi viste kæmpe moral og styrke i gruppen, og det kan vi tage med videre til de svære kampe i fremtiden, siger Jesper Hansen.

Holdets cheftræner, David Nielsen, var stolt af sit mandskab efter kampen og yderst tilfreds med måden holdet spillede på efter chokstarten med to hurtige mål af Sønderjyske.

- I forhold til top-6 hjælper vi os selv ved at vinde den her kamp. Det gælder om, at vi kan gøre, hvad der skal til hver uge. Vores hold skal dog være godt nok, og det lignede vi, at vi var.

- Det var atypisk os, at vi kunne bryde en modstander ned på den måde, vi gør. Vi har ikke kunnet nedbryde en modstander ned på den her måde i umenneskelige tider.

- Efter at Sønderjyske kom på 2-0, var vi intet mindre end fremragende, siger David Nielsen.

Holdets spidsangriber Patrick Mortensen blev noteret for to mål i kampen, og det var ham, der scorede det forløsende mål til 3-2. Han mente efter kampen, at sejren gav et energiboost til troen på top-6.

- Vi har hele tiden haft troen på top-6, men selvfølgelig giver det et energiboost, at vi vandt på den her måde, siger angriberen, der havde fat i sine holdkammerater, da Sønderjyske havde scoret til 2-0.

- Jeg fortalte mine holdkammerater, da vi var nede med to, at de skulle slappe af, trække vejret dybt i maven og puste ud og smile. Det er bare fodbold, og vi skulle holde os til vores plan med kampen uden at stresse.

AGF har muligheden for at spille sig tættere på top-6, når holdet møder Vejle Boldklub i næste runde.