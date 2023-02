Vilde anklager: Gjorde kvindes liv til levende helvede

'Jeg kommer og sprætter dig op, jeg skal nok få ram på dig.'

Sådan lyder et par af de mange trusler på livet, en 38-årig mand er tiltalt for.



Den 38-årig mand fra Højbjerg i Aarhus er anklaget for ikke mindre end 24 lovovertrædelser. Heriblandt trusler på livet, men også voldtægt og fysisk og psykisk vold mod sin partner.

Manden er anklaget for at have voldtaget en kvinde flere gange, samt at tisse og spytte på hende.

Han er også anklaget for at have udøvet fysisk og psykisk vold mod en kvinde over mere end et år.

Ifølge anklageskriftet har han udøvet fysisk vold imod kvinden ved at slå og sparke hende, slukke cigaretter på hendes krop og stikket fingre i øjnene på hende

Derudover er han anklaget for at udøve psykisk vold mod hende på 23 forskellige måder. Blandt andet ved at beordre hende til at sidde nøgen på et gulv i fem timer, imens han kastede vand på hende, at undersøge hendes skede efter telefoner og afklæde hende og binde hendes fødder, så hun ikke kunne forlade stedet.

Det fremgår også af anklageskriftet, at manden har installeret et videoovervågningskamera ved entredøren til lejligheden, så han kunne kontrollere, at kvinden ikke forlod stedet, når han ikke var der.