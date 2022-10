Vild video: Stor brand i nærheden af bådhavn og Studstrupværket

Han slår dog fast, at risikoen ikke er større, end at man ønsker at lade branden brænde ud af sig selv.

- Det kommer nok til at tage nogle timer, siger han.

Politiet har sendt et tweet ud om branden. Her står, at der ikke er fare for omkringboende, men at der vil være en del røgudvikling, som driver mod øst og dermed delvist over Studstrup. Røgen er ufarlig, skriver Østjyllands Politi på Twitter.