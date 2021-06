Vild vandkrig: Derfor kan hver husstand ende med ekstraregning på 5.000 kroner

- Hvis kommunen vil taget noget jord fra landbruget, må de betale prisen for det. Og så kan jeg kun beklage, at det er forbrugerne, der får regningen. Det, synes jeg, er spild af penge. Det var ikke nødvendigt, siger Jens Gammelgaard, formand for Landboforeningen i Odder og Skanderborg.

Aarhus Vand er uenig i afgørelsen fra Overtaksationskommissionen og har ikke tænkt sig at give op endnu.

- Vi mangler simpelthen nogle flere argumenter for, hvorfor erstatningsvniveauet skulle flyttes så radikalt, som den her kendelse lægger op til. Derfor ønsker vandværkerne i Aarhus, at kendelsen kommer for en domstol, siger Bo Vægter.

V-politiker: - En korrekt kompensation

Afgørelsen er så ny, at der endnu ikke har været mulighed for at drøfte den mulige ekstraregning til forbrugerne i Aarhus Vands bestyrelse eller i Aarhus Byråd.