Vild valgkamp: Aarhus-politiker støtter rabiat abortmodstander

På tirsdag er der midtvejsvalg i USA, og kampagnerne har været på vejene i mange uger derovre.

Én af dem, der har været med på Republikanernes kampagne, er De Konservatives førstesuppleant til Aarhus Byråd, Sebastian Kaimson.

Og det er ikke hvem som helst, han har støttet på sin tur til den amerikanske stat Florida. På Twitter poserer han og flere KU-medlemmer nemlig med støtte til senatsmedlem Marco Rubio og guvernør Ron DeSantis.

Står bag "Dont't say Gay"-lov

Marco Rubio har tidligere udtalt, at han går ind for forbud mod abort, og DeSantis har blandt andet fået vedtaget en lov, som forbyder undervisning i seksuelle orienteringer op til 3. klasse, ligesom han modsatte sig coronarestriktioner.

Sebastian Kaimson ser dog ikke noget problem i at støtte politikernes kamp for genvalg i den amerikanske delstat.

- Jeg ved ikke, om jeg vil kalde dem radikale. Jeg synes, det er fornuftigt at diskutere, hvad børn i 3. klasse skal lære i skolen, og hvad de lærer derhjemme, siger han med henvisning til den såkaldte "Don't say Gay"-lov over telefonen fra Florida.

- Det er ikke holdninger, jeg går ind for. Jeg er her for at lære at føre valgkamp, og fordi Republikanerne er vores søsterparti. KU hjælper altid sine søsterpartier, siger han og understreger, at han selv går ind for fri abort.

Men er det ikke radikale holdninger i en dansk kontekst?

- Jo jo, men nu er det jo en amerikansk kontekst. Jeg kommer ikke til at bruge et sekund i byrådet i Aarhus på at diskutere abortgrænser, eller om lærere må sige homoseksualitet.

Mangler nuancer

Den aarhusianske politiker kalder det en storm i et glas vand, efter at diskussionen på det sociale medie Twitter er stukket af, siden han og KU-formand Christian Holst Vigilius har delt et billede fra deres tur på mediet.

- Det er dejligt, at folk interesserer sig for demokratiet, men der mangler nogle nuancer i stedet for at kaste alt muligt i alle mulige retninger, siger Sebastian Kaimson.

Her stiller blandt andre erhvervsleder og debattør Stine Bosse spørgsmålstegn ved, om de mon ved, hvad kandidaterne står for, og den politiske kommentator Jarl Cordua kalder det bizart.