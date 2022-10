Vild politijagt: Bragede over for rødt lige foran patrulje

I forsøget på at undgå lovens lange arm kørte han igennem en bussluse med mere end 100 kilometer i timen.

I et kryds kørte den 34-årige op over fortorvet, men her sluttede hans flugt fra politiet. Da han ville vende rundt, endte han med at vælte, og her kunne politiet anholde ham og sigte ham for en stribe af trafikforseelser.

Han blev desuden sigtet for ikke at standse, da politiet bad ham om det, narko- og spirituskørsel og vanvidskørsel.

Den sidste sigtelse betød, at politiet beslaglage motorcyklen med henblik på at konfiskere den.