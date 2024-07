Vild biljagt: Narkobilist hoppede over på passagersæde under kørsel

Natten til tirsdag reagerede en patrulje på en bil, der kørte overfor rødt på Viborgvej i krydset mellem Ringvejen og Viborgvej i Aarhus.

Patruljen forsøgte at bringe bilen til standsning, men bilisten tog i stedet flugten i vestlig retning. I krydset mellem Viborgvej og Sommervej sprang bilisten over på passagersædet, mens bilen stadig kørte.

Bilisten slingrede fra side til side, og bilen kørte op på kantstenen. Bilen blev først rettet op lige inden patruljebilen og bilen kolliderede.

Patruljen anholdt den 24-årige mand, som blev skønnet til at være påvirket. I bilen blev der fundet flere salgsposer med hash og skunk.

Den 24-årige blev anholdt sigtet for at forvolde fare for liv eller førlighed, for narkokørsel, kørsel mod rødt lys, besiddelse og ulovlig transport af lattergas, for ikke at bruge sikkerhedssele, kørsel i frakendelsestiden og for besiddelse af narko.