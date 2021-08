Vild biljagt: Betjente torpederer vanvidsbilist foran politigården

Biljagten begyndte klokken 18:54 i krydset mellem Viborgvej og Ringgaden, hvor en patrulje spottede en grå Peugeot 206 køre for stærkt og derfor valgte at følge efter og forsøge at stoppe den.

Det lykkedes imidlertid ikke, og det blev startskuddet til en længere og ekstremt farlig biljagt, hvor den 27-årige fører af bilen blandt andet kørte mod færdselsretningen i høj fart, oplyser Østjyllands Politi.

- Vi har flere patruljevogne involveret i eftersættelsen, men han vil simpelthen ikke stoppe, fortæller vagtchef Flemming Lau.