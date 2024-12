Nyt parti på stemmesedlen: Vil stille politikere for domstol

- Nu handler det om at forberede valgkamp, kandidater og organisation, og jeg kan godt garantere, vi er klar, hvis regeringen kaster håndklædet i ringen allerede her til foråret, siger Lars Boje Mathiesen til Ritzau.

Borgernes Parti har passeret de nødvendige 20.195 vælgererklæringer, der er kravet for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Overvejer kommunalvalget

Lars Bøje Mathiesen siger til Ritzau, at han allerede tirsdag har modtaget en masse ansøgninger fra potentielle kandidater til partiet.

- Vi har fået henvendelser fra rigtig mange interessante mennesker, som godt kunne tænke sig at være en del af det nye projekt, siger Mathiesen.

Partiet har endnu ikke taget stilling til kommunalvalget. Det afhænger ifølge partiformanden også af, om det kommer før eller efter folketingsvalget.

Lars Boje Mathiesen havde indledningsvist kaldt sit parti "Danmarks Bedste Parti", hvilket blev afvist af Valgnævnet, og partiformanden opfattede det som grænsende til politisk chikane.

Vil stille politikere for domstol

Et af partiets mærkesager er blandt andet, at politikernes magt over borgerne skal begrænses.

Matthiesen har tidligere sagt, at partiet udelukkende vil opstille kandidater, der har mindst ti års erhvervserfaring. Desuden skal et rotationsprincip på ti år sikre, at ingen sidder i Folketinget for længe.

- Jeg synes jo grundlæggende, at det er fornuftigt, at du har tjent dine egne penge, før du skal bestemme over andres, siger Mathiesen.

Derudover siger han, at partiet vil indføre en forfatningsdomstol i Danmark for at "stille politikere til ansvar".

Borgernes Parti ser også sig selv som bilisternes parti.

Registreringsafgiften skal helt væk, så danskerne kan få biler til samme pris som i vores nabolande.

Partiet vil derudover afskaffe en lang række skatter og afgifter svarende til 10-15 procent af statens budget over en årrække. Helt uden, at det vil kunne mærkes på velfærden.

Borgernes Parti vil have mange flere folkeafstemninger - og så skal skatteyderne have mulighed for at fravælge at betale skat til udviklingsbistand til verdens fattigste lande.