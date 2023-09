Vil oprette safehouse i nattelivet

I 2022 mistede to unge mennesker livet i Aalborg i forbindelse med en bytur. Derfor lavede byen et tiltag for at komme de grusomme hændelser til livs.

Nu tyder meget på, at Aarhus følger trop.

- Hvis man er fuld og helt alene uden strøm på mobilen, kan der være langt hjem. Jeg tror, at rigtig mange har prøvet at være i denne situation. Her kan et safehouse give vand, strøm og mindske utryghedsfølelsen, siger Kristian Sommer fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Aarhus, DSU.

Et safehouse er målrettet unge, men er til for alle, der færdes i nattelivet. Ideen er at mindske utryghed.

Behovet for at besøge et safehouse kan være mange, men fælles for problemerne er, at de udspiller sig efter mørkets frembrud.

Allerede i marts foreslog De Konservative et safehouse. Nu er Socialdemokratiet også hoppet med på vognen.

Over 400 besøgende

DSU i Aarhus har udviklet et budgetforslag angående et safehouse i Aarhus. Det er nu sendt videre til magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Prioriteres forslaget i budgettet, kan de, som færdes i nattelivet i Aarhus se frem til et sted at gå hen, hvis de har behov for hjælp.