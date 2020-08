Vil opkræve mere i skat - men bare rolig

Det kan kommunen til gengæld, for der er hul i kommunekassen, viser det budgetforslag, der skal behandles i byrådet i næste uge.

Hullet er skabt af udligningsreformen, der blev vedtaget tidligere i år, og af coronakrisen, der er skyld i markant færre indtægter fra selskabsskat.

Dertil kommer et minus på 100 millioner kroner, som kommunen havde budgetteret med at få i en såkaldt midtvejsregulering af bloktilskuddet fra staten i år. Men dem må man finde andre steder i budgettet.

Store huller at fylde ud

Da Folketinget vedtog udligningsreformen fik kommunerne lov til at hæve skatten, og det er den mulighed, borgmester Jacob Bundsgaard vil benytte sig af.

I 2021 må kommunen opkræve ekstra skatter for 68 millioner kroner, og i 2022 må de opkræve 10 millioner ekstra hos borgerne.

- Vi oplever i øjeblikket et behov for et nødvendigt løft af vores velfærd, så det er det min anbefaling, at vi tager imod den ekstraordinære mulighed for at hæve kommuneskatten, Folketinget har givet os, udtaler Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Plejesvigt koster

Det er blandt andet sagen om omsorgssvigt på plejecentret Kongsgården, der får borgmesteren til at foreslå, at kommuneskatten hæves fra 24,40 procent til 24,51 procent næste år og 24,52 procent i 2022.

- Hen over sommeren er det blevet meget tydeligt, at vi har en opgave med at genskabe tilliden til den pleje og omsorg, vi yder til de svageste borgere i kommunen. Det handler ikke kun om penge, men der er også behov for at sætte ind med flere ressourcer. I det lys tror jeg, borgerne i Aarhus vil være villige til at give en ekstra håndsrækning. Der er også behov for øget finansiering af klimaindsatsen, udtaler han.

Flertal på plads

Forslaget har allerede fået støtte fra SF, der kalder dét det eneste rigtige at gøre på nuværende tidspunkt.

- Der bliver løbet for stærkt hos pædagoger, lærere, sosu-assistenter og andre kommunalt ansatte. Det giver kun god mening, at vi med lille skattestigning ser ud til at kunne undgå en sparerunde i Aarhus og i stedet kan løfte velfærd og klimaindsatser. Vi er presset på kernevelfærden af corona og udligningsreform og flere år med besparelser, så en skattestigning er for mig at se den eneste rigtige vej til at,” lyder det fra SF’s Thomas Medom.

Dermed er der flertal for en skattestigning, der ifølge Aarhus Kommune vil betyde en årlig skattestigning på 220 for en person med en gennemsnitlig indkomst.

Hele budgetforslaget vil blive offentliggjort den 25. august.