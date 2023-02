Vil lave forsøg: Er det bedre at arbejde fire dage om ugen?

To grupper af medarbejdere skal afprøve, om det giver mere arbejdsglæde og bedre service at arbejde fire dage om ugen. De ansatte skal ikke arbejde færre timer, men fordele timerne over færre dage. Det mener Socialdemokratiet, SF og Venstre i Aarhus byråd, der står bag forslaget. - Vi ser et potentiale i at medarbejderne kan opnå øget fleksibilitet i forhold til privatliv og arbejdsliv og Aarhus Kommune dermed kan blive et bedre og mere attraktivt sted at arbejde. Derfor bør vi afprøve en fire dages arbejdsuge i Aarhus, skriver partierne i deres forslag. De ønsker at teste den nye måde at arbejde på i daginstitutioner og arbejdspladser på ældreområdet. De tre partier henviser til erfaringer fra Gentofte Kommune, der har vist, at medarbejderne oplevede mere ro omkring deres arbejdsopgaver. Forældre i daginstitutioner oplever, at kontakten mellem forældre og medarbejdere blev styrket, fordi det var de samme voksne, der var til stede både børnene blev afleveret og hentet.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsgiver med 28.000 ansatte Foto: Ritzau Scanpix

Skal skaffe hænder Forsøget skal være med til at afhjælpe de store problemer med rekruttering, der præger både børne- og ældreområdet. - Der er brug for at gå nye veje ikke mindst på ældreområdet hvor antallet af ældre vokser samtidig med at ungdomsårgangene er små. Der er brug for mere fleksibilitet og alternative modeller i den rekrutteringssituation vi står i og en fire dages arbejdsuge kan åbne op for at få flere erfaringer med eksempelvis 12-12 vagter, skriver de tre partier i forslaget.

Arkivfoto: Forsøget skal blandt andet testes på ældreområdet i Aarhus Kommune Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix