Vil ikke fjerne ulovlige skilte - kringlede regler gør det for svært

René Helbo mener, at reglerne omkring skilte kan være for svære at håndhæve.

Hvad holder jer tilbage fra at gå ud og fjerne de her ulovlige skilte?

Men selvom skiltene er ulovlige, kommer Aarhus Kommune ikke til at køre rundt for at fjerne dem.

- Det er det lidt kedelige svar, men det er jo ressourcer. I Aarhus Kommune har vi 860 kilometer private fællesveje, og vi kan på ingen måde komme rundt til dem alle sammen, siger René Helbo.

Han fortæller, at det i alle tilfælde også ville være et skøn fra skilt til skilt og vej til vej, om skiltene er ulovlige.

Er reglerne simpelthen for svære at håndhæve?

- Ja, det vil jeg sige, at de er.

Problem i Risskov

TV2 Østjylland har tidligere fortalt om et område i Risskov, hvor der de sidste mange år har været opsat skræmme skilte.

Det er de lokale grundejerforeninger, som har hængt skiltene op, men de har altså lige glemt at spørge om lov.

- Det er en nødvendighed for os at have dem op. Så jeg synes, det er helt okay, siger Mogens Saabye, formand for grundejerforeningen Mågevej/Svanevej.

- Vi føler, det er på efterbevilling, at vi har lov til at sætte dem op.

De hænger der blandt andet for at undgå støj og støv fra biler, der også kan være til fare for legende børn, forklarer formanden.