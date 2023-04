Vil have undersøgt sag om råddent gelænder: - Det er alvorligt

Kendte til råddent gelænder

Mandag eftermiddag faldt en 74-årige kvinde cirka fem meter ned ved en skrænt ved Ørnereden i det sydlige Aarhus, da et råddent gelænder gav efter.

Efterfølgende har kommunen til TV2 Østjylland oplyst, at man om onsdagen i ugen forinden under et tilsyn blev opmærksom på, at gelænderet var i dårlig i stand. Derfor bad man torsdag en entreprenør om at kigge på det og komme med et tilbud på at ordne at det.



Men man valgte ikke at skilte med det eller afspærre trappen.

- Da vi var der i onsdags og konstaterede standen, vurderede vi, at det ikke var i så dårlig stand, at trappen burde blive afspærret. Det er klart, at vi nu er kede af, at vi ikke afspærrede trappen, sagde Bertram Hacke, der er afdelingsleder for grønne områder under Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, tirsdag til TV2 Østjylland.



'Alvorligt'

Og det er blandt andet den vurdering, Jakob Søgaard Clausen gerne vil vide mere om.

- Jeg vil bede om, at vi får en orientering om, hvad der er sket, og hvorfor man ikke har spærret af derude, når man har konstateret, at det skulle skiftes. Det er alvorligt, når man har konstateret, at der var et problem, siger Jakob Søgaard Clausen og tilføjer:

- Det er ret problematisk, at kommunen selv har opdaget det ved et tilsyn, men ikke har sat markering op. Der hviler et stort ansvar på kommunens skuldre.

Han mener, at kommunen som minimum straks burde have skiltet med, at gelænderet var i dårlig stand, og at man havde set det og arbejdede på en løsning.

- Og så vil jeg gerne vide, om man har givet kvinden en undskyldning, eller om man har i sinde at gøre det. Har man ikke gjort det, vil jeg gerne opfordre til, at man gør.

Ifølge Østjyllands Politi fik den 74-årige kvinde nogle knubs ved faldet, men hun er ikke kommet alvorligt til skade.