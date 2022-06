Vil have handlingsplan: - Vi skal ikke se folk dø på ventelisten

Det kommer dog bag på Liselott Blixt.



- Det undrer mig rigtig meget, hvis det skulle være begrundelsen for, at man ikke laver de her operationer. Og hvis det er økonomien, der spiller ind, så ved vi, at det koster flere penge at holde en i dialyse. Så det er jo grunden til, at vi skal gøre noget, for det er altså billigere for samfundet og sundhedsvæsnet at få en ny nyre, siger hun.

Vil have handlingsplan

Torsdag fortalte Jacob Borgholm, der er formand for den østjyske afdeling af Nyreforeningen, til TV2 ØSTJYLLAND, at han mente, at man skulle kigge mere helhedsorienteret for at læse organdonor-problemet.