Vil have 500 aarhusianske indvandrere i nyttejob – her skal de arbejde

De to S-politikere vi skabe 500 nye nyttejobs på både offentlige og private arbejdspladser. De kommunale nyttejobs skal være med til at hæve serviceniveauet på velfærdsområderne, imens nyttejobs på det private arbejdsmarked målrettes vækstbrancher som transport, køkken, lager og logistik, grønne områder, rengøring andre servicefag.

Hvis forslaget vedtages af byrådet, vil det ifølge borgmesteren smitte positivt af på beskæftigelsen i Aarhus.

- Derfor vælger vi at skabe en række nyttejobs med mening - på arbejdspladser, hvor de ekstra hænder kan mærkes – det er for eksempel ufaglærte plejejobs, køkkenmedhjælp, rengøring, pleje og renholdelse af grønne områder m.v., siger borgmester Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Får et regulært arbejde

Ud over at sikre ekstra hænder her og nu håber de to socialdemokratiske politikere, at en del af indvandrerne i nyttejob senere får et regulært arbejde.

- Det er et godt princip, at man skal yde en indsats for sin kontanthjælp. Målgruppen for vores indsats er f.eks. indvandrerkvinder og andre, der har gode for forudsætninger for at komme i varig beskæftigelse, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

På de kommunale arbejdsplads vil der bl.a. blive oprettet kommunale nyttejobs på områderne for:

Pleje- og omsorgsområdet (ufaglærte plejejobs, køkkenmedhjælp mv.)





Daginstitutioner (medhjælper og rengøring mv.)





Natur/miljø-området (pleje og renholdelse af grønne områder, entreprenør mv.)





Diverse nytteindsatsområder, fx på klimacafeer, skoler, kantiner mv.





Hertil kommer nyttejobs på private arbejdspladser, der etableres som såkaldte IGU-forløb:

IGU-forløbet er et to-årigt uddannelsesforløb, der skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med arbejdskravene på det danske arbejdsmarked.





IGU'en er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en kommentar fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) eller social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz (S).