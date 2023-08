Vil gøre det sværere at være bandemedlem

Regeringen vil med en ny bandepakke gøre det forbudt for bandemedlemmer, der er idømt opholdsforbud, at ringe, sms'e og på anden vis kontakte andre medlemmer fra den samme gruppering.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et interview med Avisen Danmark om regeringens kommende bandepakke, der efter planen skal præsenteres i slutningen af august.

Hummelgaard siger til avisen, at politiet og banderne er i et kapløb, og at der derfor er behov for at bygge ovenpå de allerede eksisterende tiltag.

- Det ser vi både i anvendelsen af teknologiske virkemidler, men også hele tiden nye kriminalitetsområder, som de kriminelle bevæger sig ind på.

- Derfor er der hele tiden et politisk behov for, at politikerne giver politiet nye og forbedrede muligheder og værktøjer for at gøre livet så surt som mulige for de bandekriminelle, siger ministeren.

Op til to års fængsel

Regeringen lægger også op til at gøre det nuværende opholdsforbud strengere.

Som loven er nu, kan en person få forbud mod at færdes eller opholde sig i bestemte kommuner, hvis de dømmes for rocker- eller bandekriminalitet.

Regeringen vil gøre det muligt også at give opholdsforbud, hvis knivloven bliver overtrådt.

Ifølge Avisen Danmark har Rigspolitiet i en evaluering af opholdsforbuddet vurderet, at flere politikredse i Danmark har gode erfaringer med det.

Men fordi nogle fortsætter kriminelle aktiviteter, vil man fra regeringens side nu også indføre et kontaktforbud. Brud på det, vil regeringen straffe med bøde eller op til to års fængsel.

Hummelgaard siger, at regeringen vurderer, at det vil være juridisk muligt at føre kontaktforbuddet ud i livet.

I august sidste år præsenterede den daværende S-regering også en ny bandepakke.

Den blev dog aldrig til virkelighed, da der blev udskrevet folketingsvalg i oktober.