Fra ja tak til helt gak-gak: Vil Christiansborg redde Aarhus' klimadrøm?

Roadpricing er en fornuftig løsning i Danmark. Både når man kigger på de positive klimaeffekter, og de trængselsudfordringer, der efterhånden findes i og omkring flere store byer.

Det slår Malene Freudendahl-Pedersen, der er professor i byplanlægning og forsker i transport og mobilitet ved Aalborg Universitet, fast.

- Det er det fordi, at det med at begynde at tage stilling til, hvad det rent faktisk koster for miljøet i forhold til en bæredygtig fremtid, når man bruger sin bil, det er der noget bevidsthed i, at man er opmærksom på, at det ikke er gratis for samfundet, at jeg kører her.

Det kan dog være en udfordring for indførslen af roadpricing, at politikerne godt er klar over, at de ikke vinder nogen popularitetskonkurrencer, hvis de indfører, det nye afgiftssystem.

- I virkeligheden har vi løsningen på rigtig mange af de problemer, der handler om persontransport. Problemet er, at vi har planlagt alle vores byer med bilen i centrum, og når vi går ind og prøver at lave nogle tiltag, der siger, at vi skal bruge bilen på en anden måde, så rammer vi folk på deres hverdagslivsorganisering. Det handler ikke bare om, at vi laver nogle nye systemer, så tænker borgerne på, at nu bliver der lavet om på, hvordan hele min hverdag fungerer, og derfor reagere folk meget voldsomt, når der kommer begrænsninger på biltrafikken på tale.