Vil afskaffe møntbetaling i busser

Og hos Ældre Sagens afdeling i Aarhus skaber spareforslaget bekymring.

- Jeg er nervøs for grupper i vores samfund, det kan være ældre, hjemløse, narkomaner som ikke får mulighed for at klare sig i samfundet, fordi vi bliver kontantløse, siger Torben Dreier, formand for Ældre Sagen i Aarhus og tilføjer.