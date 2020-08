Videomøder kan blive hverdag efter corona

Tænd computeren, kameraet og mikrofonen og en, to, tre, du er på.

Videomøder eller undervisning på platforme som Teams, Zoom, Skype eller Facetime er blevet hverdag for mange de seneste måneder, hvor tusindvis har været hjemsendt.

Den online mødeform har været så stor en succes i Aarhus Kommune, at man kan se perspektiver i fortsat at mødes på denne måde - selv når verden engang bliver normal igen.

- Det her er kommet for at blive. Der er rigtig mange gode perspektiver i det, og så skal man bruge det der, hvor det giver mening. Og det gør det i rigtig mange kontekster, siger Lars Davidsen, kulturchef i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Oplevelserne har været rigtig positive. Folk kan virkelig komme til orde, og det er et sjovt med den interaktion, der er i forhold til vores politikere og vores kulturudvalg, siger han.

Alt med måde

Før corona havde socialpædagog hos Aarhus Kommune Tine Bjørn aldrig brugt videomøder i sit arbejde. Det lavede pandemien dog om på, og hun er nu blevet glad for værktøjet.

- Mine borgere har taget godt imod det, og jeg synes, at det er en god måde at arbejde på som supplement til de fysiske besøg, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dog ikke alle borgere, der ifølge Tine Bjørn, er begejstrede det virtuelle møde, og hun mener ikke, at det kan erstatte fysiske samtaler.

- Nogle borgere kan synes, at det kan være en meget direkte og intens form at sidde ansigt til ansigt med masser af øjenkontakt, siger hun.

Mindre transport

Kommunens øverste chef, borgmester Jacob Bundsgaard (S) mener også, at videomøderne er kommet for at blive.

- Vi har jo taget nogle kæmpe spring fremad, både med kompetencen og teknikken, som jeg synes, fungerer ganske fortrinligt. Nogle af dem, der var lidt langsomme med at komme på, har jo været nødt til at gøre det, og derfor har vi alle taget de her spring, der gør, at vi nu er på omgangshøjde og kan holde fokus på indholdet af møderne, siger borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi sparer rigtig meget transport frem og tilbage, og så oplever jeg også, lidt afhængig af mødets karakter, at de bliver kortere, så det skærer faktisk omkring en tredjedel af mødetiden ned, er min oplevelse, siger han.

Socialdemokraten tror dog stadig ikke, at de virtuelle møder kommer til at overtage helt for de fysiske af slagsen.

- Jeg tror, at det, vi kommer til at opleve, er, at nogle ting kommer til at foregå digitalt, men at langt det meste kommer tilbage til fysiske møder.