VIDEO: Voldsomme bilbrande i boligområde

Det fortæller Østjyllands Politi mandag i døgnrapporten:

- Da politiet ankom til stedet, havde ilden nået at sprede sig til en anden bil, så der nu var tydelige flammer fra to biler på parkeringspladsen.

Bilerne er helt nedbrændte

Østjyllands Brandvæsen, der hurtigt var på parkeringspladsen ved Aldersrovej, sørgede for, at branden ikke nåede at sprede sig til andet end bilerne, som det dog gik hårdt udover.



- De var helt nedbrændte, da vi tog derfra, siger Niels Henrik Nielsen, der er operationschef hos Østjyllands Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAD.