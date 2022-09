Video: Sælunge slikker sol midt i byen

- En sælunge svømmer nysgerrigt rundt i bassinet, og så hopper den op på startplatformen. Vi plejer ikke at opleve, at de kommer så tæt på. De plejer at være sky, siger Kenneth Enggard Christensen, som er daglig leder i foreningen.

Kort efter hoppede endnu en sælunge op på den anden startrampe.

- Så lå de der og solede sig og kiggede på vores medlemmer, der stod på wakeboard, siger den daglige leder til TV2 ØSTJYLLAND.