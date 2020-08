VIDEO: Radiovært og ex-politiker får dagligt trusler og tilsvininger

Det kan have store konsekvenser, når man blander sig i integrationsdebatten. Det ved radiovært og ex-politiker Ali Aminali alt om.

Han har nærmest dagligt fået trusler og tilsvininger på de sociale medier.

- Det er jo specielt, og i dagens Danmark, må man jo ytre sig om, hvad man vil, men det påvirker mig da, siger Ali Aminali til TV2 ØSTJYLLAND i vores interviewserie “Helt Ærligt”.

Her fortæller han også, at der er steder, hvor han ikke kan komme mere, at hans adresse er hemmelig og at både ham selv og hans kærestes personlige oplysninger er ukendte.

Alt sammen for at passe på sig selv og sin familie.

