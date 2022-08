VIDEO: Politiet efterlyser skallenikker

Blødte også selv

Offeret måtte en tur på skadestuen for at få behandling for en flænge i hovedet. Også gerningsmanden kom til skade ved overfaldet og begyndte at bløde.

Østjyllands Politi skriver i meddelelsen, at man har forsøgt at finde frem til gerningsmanden på forskellig vis - men uden resultat. Det er derfor, man nu frigiver en lille del af overvågningsvideoen fra dansegulvet, hvor man kan se gerningsmanden. Håbet er, at nogen kan genkende manden. Kan du det, så skal du kontakte politiet ved at ringe 114.

Manden beskrives som følger: