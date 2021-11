VIDEO: Nostalgisk Kurt Thyboe viser rundt i hjembyen

Vi kommer med rundt i hans hjemby Aarhus og blandt andet forbi Marselisborg Gymnasium, hvor han fik tændt sin indre kampgejst:

- I gotta be the best fuck asshole of them all, som Kurt Thyboe selv beskriver det på syngende engelsk i indslaget.

Han viser også rundt, hvor hans første sportsminder blev skabt, og ved universitetet, hvor han blev formet som ung journalist.

Se hele indslaget i videoen ovenfor