Video: Kaos ved Grøn Koncert - igen

Vend telefonen på siden for at se videoen. Video: Christian Solgaard Johansen.

Det skyldes, at der var mange, der skubbede og maste sig frem for at komme med busserne.

Ifølge øjenvidner på stedet kunne man risikere at vente på en bus i over en time, selvom man stod forrest i køen.

Dengang var forklaringen, at der i forhold til tidligere år manglede noget afskærmning ved busserne, hvilket kan have medvirket til, at der blev ekstraordinært pres på for at komme ind i busserne.

Ifølge en koncertgæst var der i år sat et hegn op. Men det hjalp ikke meget, da gæsterne bare blev mast op af hegnet i stedet.

Arrangørerne af Grøn Koncert har søndag ikke haft mulighed for at stille op til interview. De har i stedet sendt et skriftligt svar.

- Vi er selvfølgelig kede af, hvis nogle gæster har haft en dårlig oplevelse med at komme hjem fra koncerten i Aarhus. Vi havde tre akutte ambulancekørsler under aftenens sidste koncert, som vi naturligvis skulle sikre fri passage for.

- Derfor var vi nødt til at bremse vores publikums hjemtur midlertidigt, indtil ambulancerne var kørt, hvilket forårsagede kø, som tog tid at afvikle og derfor skabte ekstra ventetid ved busserne, skriver Grøn Koncerts sikkerhedschef, Christian Sejlund, til TV2 Østjylland.

TV2 Østjylland har søndag forsøgt at få en kommentar fra Midttrafik. De oplyser, at de ikke har mulighed for at udtale sig før mandag.