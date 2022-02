Video: Jørns kæmpeskulptur kom hjem i skoven

Nu bliver skulpturen måske igen til skovkunst.



- Jeg har lige fået grønt lys af kommunen til at genoptage skovkunsten. Det er næsten et tegn, at skulpturen fra dengang nu vækker opmærksomhed igen. Jeg føler, at det går op i en højere enhed. Min kunst arbejder med forfængelighed. Det forsvinder. Så er det sjovt, at den sidste ting fra det gamle skovprojekt driver i land og siger "jeg er her endnu", siger kunstneren.