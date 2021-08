Video: Her ankommer dronningen til Aarhus Festuges officielle åbning

I forbindelse med arrangementet holdt dronning Margrethe åbningstale, hvor hun blandt andet adresserede sidste års manglende festuge.

- Man glæder sig altid til Aarhus Festuge. Det har vi gjort år efter år som lidt af en selvfølgelighed. Men så kom pandemien, og så stod vi der sidste år. Ingen festuge. Det føltes meget mærkeligt, og jeg tror, at her i Aarhus har det føltes helt forkert.

- Men nu kan vi være der igen. Nu skal Aarhus igen have sin festuge og vise sig selv, og alle sine venner over hele verden, at feste, det kan man i Aarhus. Med disse ord erklærer jeg Aarhus Festuge 2021 for i gang, lød det fra dronningen.

Åbningskoncert

Til gallaåbningen skal de særligt inviterede gæster til gallakoncert i Musikhuset. Gallakoncerten er komponeret af Lil Lacy, mens værket er komponeret til accordeonsolist Bjarke Mogensen og et ensemble bestående af 14 musikere.