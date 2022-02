Video fra Østjylland er set flere millioner gange

Omtalen har gjort, at Diana Gómez har deltaget i TV-shows på både spansk og argentinsk fjernsyn.

Klippet fra den aarhusianske dyrehave er derudover blevet vist over to millioner gange på amerikanske CBS News, over 700.000 gange på Instagram, og derudover er den delt flere andre steder på internettet.

Første besøg i Aarhus

Diana Gómez har spillet cello siden, hun begyndte som 8-årig.

De er et par danske venner, der har fået cellisten til Danmark for første gang. Sammen deler de en fælles passion for at spille musik i det fri.

Hun fortæller, det var dem, der viste hende Marselisborg Dyrehave.

- Det er så smukt her, og det er vidunderligt at kunne komme så tæt på dyrene, siger Diana Gómez.