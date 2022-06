Video: Dronningen besøger Gellerup

Ifølge formanden for Brabrand Boligforening har det royale besøg enorm betydning for bydelens ry.

- Jeg tror, at sådan et besøg som i dag er med til netop at kaste lys på de gode ting, som er her. På den måde har dronningen været med til at åbne øjnene for, at den her bydel har så mange kvaliteter og facetter, som det er så vigtigt for os, at mange flere mennesker får kendskab til, siger formand Keld Albrechtsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Tætpakket program

Udover besøget i Gellerupparken var Hendes Majestæt også forbi det lokale handelsliv i centrum af Aarhus. Blandt andet den traditionsrige, familiedrevne boghandel fra 1905 Kristian F. Møller fik lov til at tage imod dronningen.

- Det var en stor ære og et stort øjeblik, som vi havde glædet os rigtig meget til, siger indehaver Marianne Møller til TV2 ØSTJYLLAND.