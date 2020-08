VIDEO: ’Drengen fra Gellerup’ blev politisk leder – nu er det snart slut

Den flerårige politiske leder af Venstre i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, ser sig nu nødsaget til at opgive jagten på borgmesterposten.

Bestyrelsen for Venstre i Aarhus vil hellere satse på en ny frontfigur ved næste valg, og det har fået ham til at trække sig efter syv år som spidskandidat.

- Jeg er absolut ikke skuffet. Jeg tager det ikke personligt. Jeg har været utrolig privilegeret over at være drengen fra Gellerup, der har haft mulighed for at stå i spidsen for Danmarks Liberale Parti i Aarhus igennem to valgperiode, og jeg synes, det jeg har skabt af resultater taler sit klare sprog, siger Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har været i arkiverne, og det allerførste klip vi har fundet med Bünyamin Simsek er helt tilbage fra 1993.

Du kan se de mange forskellige – og gamle klip – i indslaget øverst i artiklen.