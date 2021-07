VIDEO: Dødschallenge i havnen - laver maveplaskere fra 12 meter

Der var pakket med tilskuere på Aarhus Ø i dag, som var mødt op for at se vandsport på Aarhus Watersports Complex.

Her blev der nemlig afholdt Waterfest, et event, der blev grundlagt af danske Rasmus Brøgger i 2017, men som indtil i dag kun har været afholdt i Norge.

På plakaten var der blandt andet wakeboard, hvor både danske og internationale wakeboardere dystede mod hinanden.

Men dagens måske mest spektakulære syn var den norske udspringsdisciplin 'dødsing'.

Her handler det om at jerne ud fra en 12 meter høj platform for at lave den sygeste maveplasker.