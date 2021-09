VIDEO: Danmarks Største Fredagsbar er i gang

Corona har spændte ben for festdagen sidste år, og der har også længe været usikkerhed omkring dette års arrangement.

Med garanti for, at arrangementet blev til noget, kom der også pludselig fart på billetsalget for en uge siden.

- Vi havde ikke regnet med, at vi skulle få udsolgt. Det havde vi godt nok ikke. Der kom pludselig fart på, da folk kunne se, at man skulle være hurtig for at få en billet, siger Mathias Madsen.

I løbet af dagen spiller kunstnere som Hans Philip, Noah Carter og Emil Lange.