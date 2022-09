Video: Brune riddere overrasker legendarisk pølsevogn med hæderspris

Det var en overrasket og rørt ejer af pølsevognen Havnens Perle i Aarhus, som tirsdag fik besøg af De Brune Riddere, der rider landet over for at anmelde og årligt kåre Danmarks Bedste Bøfsandwich.

Den hæder er tidligere tilfaldet Havnens Perle, men tirsdagens pris var en helt særlig pris – nemlig ”2022-vinderen af Den Brune Legende”.

- Du har holdt den brune fane højt i mange år, siden du vandt første gang. I 2012 og siden i 2014, og det vil vi gerne honorere i De brune Riddere, så værsgo Peter, den er til dig, lød det fra formand for De Brune Riddere Lasse H. Görlitz, da ejer Peter Lerdrup blev overrasket bag disken i den legendariske pølsevogn ved Aarhus havn.