VIDEO: Borgere forskrækket af kæmpe fyrværkeri

Lørdag aften kom der ud af det blå nytårsstemning i det nordlige Aarhus.

Et gigantisk fyrværkerishow bragede så højt, at flere troede, at noget var gået galt, og at eksplosionerne var farlige.

Vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at der lidt før klokken 21:30 kom mange anmeldelser fra borgere, der ikke vidste, hvad der foregik.

Det viste sig dog at være et fuldstændig lovligt fyrværkerishow, som blev fyret af på Karl Krøyers Vej.