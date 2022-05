Video: Bakken Bears vinder DM-guld - igen igen

I finaleserien blev der spillet bedst ud af syv kampe. Men Bakken Bears havde altså kun brug for fire kampe for at hive DM-guldet hjem.

Siden 1997 har Bakken Bears dermed vundet den danske liga 19 ud af 26 gange.





Se reaktionen på mesterskabet fra head coach Anders Sommer, der også bliver overrasket undervejs i interviewet: