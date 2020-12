VIDEO: 100 år gamle træben og en beholder til atomaffald

100 år gamle træben fra Samsø, en beholder til atomaffald og en større opbevaring af lunger inficerede med tuberkulose.

Det er blot nogle af de mange ting, der gemmer sig i kælderen under Steno Museet i Aarhus.

- Det er et skattekammer for mig. Der er så mange genstande, at jeg aldrig når at se dem alle sammen. Man kan hver uge og måned opdage nye fantastiske genstande, der kan formidle en vigtig historie, siger Morten Arnika Skydsgaard, der er fagleder ved Science Museerne

