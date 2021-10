Vi har spurgt tre helt nye partier, hvad de egentlig stiller op for

SKAL VI BETALE MERE ELLER MINDRE I SKAT?



Samuel Holding, Bedre Aarhus



- Vi skal umiddelbart ikke betale mere i skat. Jeg synes, vi har et relativt fint niveau, som det er nu, men det er et spørgsmål, der vil være væsentligt lettere for mig at svare på, når jeg får et indblik i, hvordan kommunens økonomi ser ud.

Jesper Birk, Partiet Samfundssind



- Partiet Samfundssind går dybest set ikke ind for skat, så vi vil sige mindre i skat.

Stefan Bjarni Gudnason, Veganerpartiet



- Vi er et af de mest rige lande i verden, så jeg tror sagtens, vi kan betale lidt mere i skat. Men jeg synes, vi skal rykke skattebyrden væk fra borgerne og over på virksomhederne i stedet for.