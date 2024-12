Streget fra omdiskuteret liste: - Vi hænger stadig med rumpen i vandskorpen

Han kunne for et år siden sammen med de andre beboere i området se Skovgårdsparken ryge på den meget lidt flatterende liste, fordi området dengang levede op til tre af de fem kriterier, der er for at kunne kalde et område for et parallelsamfund.

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet, opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

Lars Meldgaard er glad for at slippe for "parallelsamfunds-prædikatet", for sådan har han aldrig oplevet Skovgårdsparken.

Det, at Skovgårdsparken er uhyre tæt på igen at kravle over grænseværdien, er Lars Meldgaard yderst bevidst om.

- Det er jo ikke hér, de (kriminelle, red.) laver ulykker. Det foregår andre steder. Nogle gange kan vi godt undre os over, hvad hulen vi laver på den liste, siger han.

Håber, den positive udvikling fortsætter

Men mens beboerformanden ikke kommer til at savne stemplingen som parallelsamfund, håber han, at det, der fulgte med, kan fortsætte.

Siden foråret har området nemlig haft to socialarbejdere ansat til at hjælpe med at skabe en positiv forandring, og det har virkelig gavnet, lyder det.

- De har knoklet løs for at få gang i uddannelse og for at få de unge mennesker i klubber og så videre. Jeg håber, det fortsætter. Gerne et par år eller tre mere, så vi er sikre på, at vi ikke kommer tilbage igen, siger Lars Meldgaard.

Her kan du høre, hvad to andre beboere fra området, Ruth Jensen og Sahra Ahmed Mohamed, der også er formand for en beboerforening, siger om parallelsamfundslisten: