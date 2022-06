Vi er ikke ude på at kaste med æg – vi vil bare gerne tale med jer

- Nej, det synes vi faktisk ikke, at vi kan. Nogle gange kan man have en dårlig nyhed, man lader slippe ud og håber så, vreden fader lidt ud, og det er jo ikke fordi, vi vil kaste med æg, men vi vil gerne have lov til at se dem i øjnene og høre, hvordan rykningen af en vej kan udskyde skolen i to år, siger Mette Hougaard Ager og uddyber:

- De skal jo have modet til at stille sig frem og se os i øjnene og fortælle os, hvordan det her er sket. Og så være med på at diskutere, hvad der er af løsninger og muligheder for, hvad vi for eksempel kan gøre. Komme ud og være i øjenhøjde med dem, der har valgt dem, siger Mette Hougaard Ager, der har flere spørgsmål på hjerte.

- Hvis ikke Jens havde fortalt os det, hvordan havde I så forestillet jer, at vi skulle have det at vide? Og kan man ikke få en dispensation af, når nu skolens placering er fastlagt, spørger Mette Hougaard Ager indtil videre ud i luften.

Rådmand: Ikke min opgave

TV2 ØSTJYLLAND har forelagt forældrenes kritik for rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF), der er ærgerlig over endnu en udsættelse.

- Ja da, selvfølgelig er jeg det. Det ville alle gerne være have været foruden, siger rådmanden og peger i retning af Teknik og Miljø, de er ansvarlige for udsættelsen af skolebyggeriet.

Thomas Medom er dog børnenes og skolernes rådmand, og derfor er han også en af de politikere, som pilen peger på, når de nuværende knap 200 børn i lokalområdet ifølge prognoserne i 2026 er blevet til 500.