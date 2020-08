Veteran med ar på sjælen: Nu hjælper Michael andre med at finde ro

VIDEO: Som mange andre veteraner har Michael Bang Simonsen fået PTSD. Nu har han købt en båd for at hjælpe sig selv og andre, der har det på samme måde. Indslaget er fra d. 4. august 2020.

For 10 år siden var Michael Bang Simonsen fra Randers udsendt til Afghanistan som soldat for Danmark.

Han var udsendt som sygehjælper og tog sig primært af sårede civile og egne kammerater på felthospitalet. Både mænd, kvinder og rigtig mange børn. Konsekvenserne af det kæmper han med i dag - 10 år senere.

- Det har sat sig som ar på sjælen og ramt min psyke hårdt. Og det er hele tiden friskt i min erindring. Det fylder hver dag, fortæller Michael til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kan ikke gå i detaljer om, hvad han har oplevet, fordi det, ifølge ham selv, vil være som at rive op i et gammelt sår.

Derude er der ikke noget, der kommer pludseligt - der lurer ingen vejsidebomber på havet. Sonnich Borup Nielsen, tidligere udsendt soldat, Hadsten

I dag er Michael, ligesom mange andre veteraner, ramt af PTSD som følge af sin udsendelse. Derudover kæmper han med angst og depression. Han er efter sin udsendelse blevet førtidspensionist i en alder af 41 år.

Finder ro i bølgerne

Michael kæmper i dag for at slutte fred med de ting, han oplevede i Afghanistan.

I Risskov Lystbådehavn ligger der derfor i øjeblikket en båd, som har et helt specielt formål. Michael har nemlig købt en sejlbåd for sine erstatningspenge og startet foreningen S/Y BIA, der står for Sail Yacht Brothers In Arms.

Jeg fortryder i dag, at jeg tog til Afghanistan. Omkostningerne har været for store. Michael Bang Simonsen, tidligere udsendt soldat, Randers

Med båden ønsker han at hjælpe sig selv og andre veteraner med at finde ro til søs.

- Formålet med båden er at sejle med veteraner, som kan komme ud og nyde livet på vandet og slappe af. Havet kan noget helt specielt, det giver en særlig ro, siger han.

Foreningen henvender sig til alle, der har været udsendt for Danmark.

En af dem, der er med på båden, er Sonnich Borup Nielsen fra Hadsten. Han har ligesom Michael været udsendt til Afghanistan. I dag fortæller han, at livet har fået en helt anden betydning for ham.

- At få den her oplevelse på vandet er ubeskrivelig. Man kommer til at mestre ting i livet, som man ikke havde kendskab til før, fortæller Sonnich om sejlturene og fortsætter:

- Derude er der ikke noget, der kommer pludseligt - der lurer ingen vejsidebomber på havet. Og så får man opbygget nogle rutiner, der giver en ro.

På sejlbåden er der plads til alle veteraner - både de skadede og de raske.

Fortryder sin udsendelse

Til søs håber Michael, at veteranerne kan mærke den ro, der er på vandet, og forhåbentligt kan han være med til at skabe et særligt fællesskab gennem sejlads.

Roen har rigtig mange veteraner nemlig brug for på grund af de oplevelser, de har med sig i bagagen. Udsendelsen har ramt Michael og hans familie rigtig hårdt. I dag er han ikke på arbejdsmarkedet, og hver dag kæmper han med sin PTSD.

Michael Bang Simonsen er så hårdt ramt af sin udsendelse, at han i dag fortryder overhovedet at have været afsted.

- Jeg fortryder i dag, at jeg tog til Afghanistan. Omkostningerne har været for store. Det er på en skala nu, som slet ikke er rart, siger han.

Men foreningen og sejlbåden giver Michael nyt håb.

- Det giver mig ny livskvalitet, og så giver det mig muligheden for at hjælpe andre og føle mig nyttig, siger han.

Nu skal foreningen sejle Danmark rundt. Turen går både til Horsens, Fredericia, Sønderborg, Svendborg, Vordingborg, muligvis også Rønne og Christiansø, og videre til København, Lynetten, Anholt og Randers.