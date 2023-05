Verdens vildeste både er ankommet: - Det er spektakulært

De store sejlskibe forventes at trække mange tusinde tilskuere til Aarhus i de 11 dage, bådene er i byen.

De store både er 18 meter lange og koster omkring 40 millioner kroner stykket. Det er sejlsportens svar på Formel 1.

- Vi har nogle af verdens flotteste og mest højteknologiske både, der lægger til kaj midt i Aarhus i 11 dage. Det er et spektakulært syn. Og så blander vi det med noget folkefest, siger Charlotte Kirk Elkjær, der er The Ocean Race Stopover Aarhus director.

Mens bådene ligger i Aarhus, kommer der også til at foregå en lang række aktiviteter og begivenheder på havnen.

- Der kommer til at være noget for hele familien, og man kan selv prøve at komme ud på vandet. Vi kommer også til at bruge eventen til at sætte fokus på bæredygtighed, grønne oplevelser og læring om vand og havmiljø, siger Charlotte Kirk Elkjær.

Hvordan er det lykkedes at få eventet til Aarhus?

- Det har været en stor satsning i mange år og været på ønskesedlen siden 2008. Så vi er meget begejstrede for, at det endelig er lykkedes, siger hun.