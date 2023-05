Verdens hårdeste: De første både runder Sletterhage

Måske vil nogle studerende i Uniparken mene noget andet, men det er altså verdens hårdeste kapsejlads, som nu er kommet til Aarhus. Bådene startede 15. januar i Alicante i Spanien, og i løbet af i alt otte etaper ender de 1. juli i Genova, Italien.

Men lige nu - mandag morgen, 2. pinsedag - er bådene på vej til at afslutte 6. etape, som startede i Newport nær New York City den 21. maj. Slutbyen er østjyske Aarhus, og faktisk landede den første båd allerede klokken 05.00 - et godt stykke foran de nærmeste forfølgere.

Ude ved Sletterhage har de morgenfriske kunnet følge bådene på vej ind mod havnen i Aarhus.