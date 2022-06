Verden har et plastikproblem - og Henrik har selv set det

Spørger man Henrik Beha Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change, der har sejlet på verdenshavene og set forureningen med egne øje, er udfordringerne akutte.

- Jeg er simpelthen tosset over det. Vi har en fantastisk, helt unik, flot klode, som har været her i millioner af år, og på 70 år har vi fuldstændig forurenet vores smukke klode med det her materiale, siger han.

For tre år siden tog han turen over vandet fra Danmark til Indonesien, og her gik det for alvor op for ham, hvilket problem det er, hele kloden står med.