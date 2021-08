Venteliste og nye grupper: Her vælter det ind med nye spejdere

- Vi er glade for, at flere forældre ser, at børn har godt af at gå til spejder. Børn har krav på muligheden for at skrabe knæet, og det sker ikke i Minecraft. For at kunne følge med medlemsudviklingen har vi i de sidste par år startet flere nye spejdergrupper. I år sætter vi yderligere fokus på området og starter spejdergrupper i Aarhus, Skanderborg, Værløse, Amager Strandpark, Nordhavn og Sydhavnen i København. Det er her, der er størst efterspørgsel og vi vil sikre, at alle, der vil være spejdere, kan blive det, siger Mathias Lysholm Faaborg, der er spejderchef i Det Danske Spejderkorps, i en pressemeddelelse.