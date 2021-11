Venstre vil ”flytte” cykelsti fra centrum til stranden

Den idé håber de nu på at få resten af byrådets partier med på, når emnet bliver taget op på byrådsmødet den 1. december.

- Venstre mener, at det vil være et stærkt signal og eksempel på, at Byrådet skaber handling om ordene omkring, at man vil vores oplandsbyer og ikke kun Aarhus By, skriver Bünyamin Simsek (V), Rådmand for Teknik og Miljø, i indstillingen.

I lokalområdet glæder man sig da også over Venstres udmelding – og de havde egentlig regnet med en afklaring. Punktet var nemlig også på byrådsdagsordenen i november, hvor flere lokale ildsjæle var mødt op til byrådsmødet.

Efter seks timer måtte de dog erkende, at punktet blev udskudt til december.

- Det var jo skønt, konstaterer Kurt Møller tørt. Han er formand for Krydsfelt Norsminde, der er en forening stiftet af lokale interessenter.

Har ventet i 20 år

Cykelstien til Ajstrup Strand drejer sig om et stykke på godt to kilometer fra rundkørslen ved Ajstrup og altså videre ned til vandet. Den forlængelse vil betyde, at man kan cykle på cykelsti hele vejen til vandet fra eksempelvis Beder og Malling.

- Vi har kæmpet for det her i 22 år. For 15-20 år siden projekterede og budgetterede man det, men endte med at droppe det. I 20 år har vi så fået at vide, at den kommer inden længe, siger Kurt Møller.

Hvad tænker du om, at man tager pengene fra andre, der gerne vil have en cykelsti?

- Vi kæmper for vores sag. Helt egoistisk er vi jo ligeglade med, hvor de tager pengene fra, så længe vi får vores cykelsti. Og så kan vi jo se, at Venstre får at vide af de forretningsdrivende på Sønder Allé, at de ikke har lyst til at få cykelstien, og så går det op i højere enhed for os, siger Kurt Møller.