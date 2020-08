'Venlig mand' franarrede 80-årig for flere tusinde kroner

Tirsdag ringede telefonen hjemme hos en 80-årig mand fra Aarhus.

I den anden ende af røret var en NETS-medarbejder, som fortalte, at der var kriminelle, som var i gang med at overføre penge fra den 80-åriges konto.

Derfor skulle han bruge mandens kontooplysninger for at stoppe det.

Desværre viste det sig, at 'den venlige mand' ikke var så venlig alligevel og selv var den kriminelle.

Han fik overtalt den 80-årige til at udlevere sine kontooplysninger. Senere opdagede den ældre mand, at der var hævet flere tusinde kroner fra hans konto.

- Vi har desværre set den fremgangsmåde ofte. Man udgiver sig for at være fra en bank eller myndighed for at narre oplysninger fra folk, fortæller kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

Politiet kan kun på det aller kraftigste fraråde alle til at opgive deres kontooplysninger eller personfølsomme oplysninger over telefonen. Der er ingen myndigheder, som vil efterspørge det over telefonen.

- Man skal slet ikke udlevere noget over telefonen, fortæller Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at politiet prøver at oplyse folk om, at man aldrig skal udlevere noget, når folk ringer.

- Vi er løbende ude og advare mod det her. Og det vil vi blive ved med. De kriminelle bliver ved med at bruge de her metoder for at snyde folk, siger Jakob Christiansen.